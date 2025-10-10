A Casalnuovo la centrale di documenti falsi | carte di identità bancomat e anche un pos

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un 40enne di Casalnuovo (Napoli); nella sua abitazione trovate carte di identità in bianco, tessere sanitarie false e carte di credito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: casalnuovo - centrale

