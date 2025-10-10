A Carpi il nuovo comando della Polizia locale sarà ecosostenibile e strategico

Ecosostenibile, con attenzione all’adattamento climatico e all’efficienza energetica; sicura perché dovrà ospitare anche la Protezione civile e diventare centro di accoglienza in caso di calamità naturale; accessibile facilmente alla popolazione che troverà riunite in un unico luogo tutte le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it