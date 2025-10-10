A Carlos Martin replica Bisseck | a Bengasi è 1-1 fra Inter e Atletico Madrid

Chivu e Simeone mandano in campo squadre molto sperimentali. Meglio gli spagnoli nel primo tempo, ripresa favorevole ai nerazzurri che poi cedono 4-2 ai rigori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A Carlos Martin replica Bisseck: a Bengasi è 1-1 fra Inter e Atletico Madrid

In questa notizia si parla di: carlos - martin

Dal videoclip con Ricky Martin alle sfilate, da Fabrizio Corona all'autolesionismo, dal rapporto complesso con il figlio Carlos ai recenti problemi di salute: la vita non semplice dell'ex modella di origini croate

Leonora Carrington è stata pittrice, ma anche scrittrice, scultrice e drammaturga, una mostra dedicata a lei e curata da Carlos Martìn e Tere Arcq.

Atletico Madrid Inter LIVE 1-0: spagnoli avanti con Carlos Martin

Atletico Madrid-#Inter 1-1: #Bisseck risponde a Carlos Martin - X Vai su X

Le probabili formazioni dell'amichevole di domani tra Inter e Atletico Madrid: ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Pubill, Lenglet, Javi Galan, Ruggeri; Gallagher, Barrios, Koke, Carlos Martin; Janneh, Griezmann. All. Simeone. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, - facebook.com Vai su Facebook

Bisseck risponde a Martin, poi Musso è protagonista nei rigori: all'Atletico Madrid la Reconstruction Cup - 2024, ma questa volta, ovviamente, è una sconfitta ai rigori decisamente meno pesante e dolorosa. Secondo msn.com

Inter, un obiettivo per riportare Carlos Augusto esterno. Sirene per Bisseck - Marcos Alonso svincolato, l’ex Perisic, Cancelo in prestito o il grande investimento per Ndoye - Da tuttosport.com