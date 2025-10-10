A Capannelle torna il trotto per un weekend di eventi

AGI - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 l’Ippodromo Capannelle è pronto a trasformarsi nel cuore pulsante dell’ippica italiana per un weekend che gli appassionati non vorranno perdere. Due giornate dedicate al fascino senza tempo del trotto. Si comincia sabato con il Criterium Day, l’appuntamento riservato ai puledri di 2 anni: quattro prove avvincenti sui 1640 e sui 2100 metri, maschi e femmine pronti a contendersi la scena e a scrivere le prime pagine del loro futuro agonistico. Ma il momento più atteso è in programma domenica, con il Derby Day, autentica apoteosi del trotto italiano: nove corse in programma, tra cui il 98° Derby Italiano del Trotto, le Oaks del Trotto e il prestigiosissimo Gran Premio Turilli, per un intreccio unico di storia, talento e passione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Capannelle torna il trotto per un weekend di eventi

In questa notizia si parla di: capannelle - torna

@real_brown torna live con due concerti-evento agli Ippodromi di Roma e Milano! Due notti di musica e energia 2 luglio 2026 | Roma, Rock in Roma - Ippodromo delle Capannelle 9 settembre 2026 | Milano, Milano Summer Festival - Ippodromo SNAI - facebook.com Vai su Facebook

EMMA torna live con due concerti-evento agli Ippodromi di Roma e Milano! Due notti di musica e energia 2 luglio 2026 | Roma, Rock in Roma - Ippodromo delle Capannelle 9 settembre 2026 | Milano, Milano Summer Festival - Ippodromo SNAI San Si - X Vai su X

Ippica, all’Ippodromo Capannelle il grande spettacolo del trotto: sabato 11 il Criterium Day, domenica 12 il Derby Italiano del Trotto, Oaks e Gran Premio Turilli - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 l’Ippodromo Capannelle è pronto a trasformarsi nel cuore pulsante dell’ippica ... Riporta agipronews.it

Ippica, all’Ippodromo Capannelle va in scena il grande spettacolo del trotto: domenica 12 in programma il 98° Derby Italiano del Trotto, Oaks del Trotto e Premio Turilli - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 l’Ippodromo Capannelle è pronto a trasformarsi nel cuore pulsante dell’ippica italiana per ... agipronews.it scrive