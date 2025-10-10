A Benevento la tappa conclusiva della ‘Keep clean and run for peace’

Fremondoweb.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato stampa L’attività ecologica combina corsa, percorsi in bici e camminata con raccolta dei rifiuti Si concluderà con l’arrivo a Benevento, il prossimo 30 ottobre, l’undicesima edizione della ‘Keep Clean and run for peace’, l’attività ecologica che combina corsa, percorsi . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

a benevento la tappa conclusiva della 8216keep clean and run for peace8217

© Fremondoweb.com - A Benevento la tappa conclusiva della ‘Keep clean and run for peace’

In questa notizia si parla di: benevento - tappa

Rai 3, il programma In Cammino fa tappa a Benevento sulle orme dell’apostolo Bartolomeo

La “Carovana della Pace” fa tappa a Benevento

Cerca Video su questo argomento: Benevento Tappa Conclusiva 8216keep