A Benevento la tappa conclusiva della ‘Keep clean and run for peace’
Comunicato stampa L’attività ecologica combina corsa, percorsi in bici e camminata con raccolta dei rifiuti Si concluderà con l’arrivo a Benevento, il prossimo 30 ottobre, l’undicesima edizione della ‘Keep Clean and run for peace’, l’attività ecologica che combina corsa, percorsi . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: benevento - tappa
Rai 3, il programma In Cammino fa tappa a Benevento sulle orme dell’apostolo Bartolomeo
La “Carovana della Pace” fa tappa a Benevento
Il Dossier di candidatura di Benevento, con Pietrelcina, a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stato ufficialmente inviato al Ministero della Cultura, segnando una tappa fondamentale di un percorso lungo, condiviso e profondamente partecipato. La candidatu - facebook.com Vai su Facebook