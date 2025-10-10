A Belve arriva un attore famoso per un bacio gay con Michele Morrone | il colpaccio di Francesca Fagnani

La nuova stagione di Belve si preannuncia come una delle più esplosive di sempre. A meno di tre settimane dal ritorno in onda, Francesca Fagnani è pronta a calare assi pesantissimi nella sua arena televisiva. Le prime indiscrezioni non deludono: accanto a ospiti attesissimi come Belen Rodriguez e Isabella Rossellini, ci sarà anche un attore che ha fatto molto parlare di sé per una scena che ha acceso i social e alimentato rumors per mesi. Parliamo di Simone Susinna, protagonista di una scena cult di Altri 365 Giorni, in cui ha condiviso un bacio cinematografico – e molto discusso – con Michele Morrone. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - A Belve arriva un attore famoso per un bacio gay con Michele Morrone: il colpaccio di Francesca Fagnani

