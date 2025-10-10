A Battaglia la Remada in rosa una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno
Domenica 12 ottobre, dalle 9.30 alle 12.45 presso il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme si terrà la quinta edizione della Remada in rosa: una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno che si svolgerà sulle acque del Vigenzone, dove le Vogatrici in Rosa insieme al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: battaglia - remada
Remada in Rosa - facebook.com Vai su Facebook
A Battaglia la "Remada in rosa", una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno - 45 presso il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme si terrà la quinta edizione della Remada in rosa: una giornata dedicata alla prevenzione del tu ... padovaoggi.it scrive
Remada a Seconda, 400 partecipanti e 115 imbarcazioni (una più folle dell'altra) per un fiume di creatività - «Quasi 400 persone impegnate a remare su 115 imbarcazioni, una più folle dell'altra». Secondo ilgazzettino.it