A Battaglia la Remada in rosa una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno

Domenica 12 ottobre, dalle 9.30 alle 12.45 presso il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme si terrà la quinta edizione della Remada in rosa: una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno che si svolgerà sulle acque del Vigenzone, dove le Vogatrici in Rosa insieme al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A Battaglia la "Remada in rosa", una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno - 45 presso il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme si terrà la quinta edizione della Remada in rosa: una giornata dedicata alla prevenzione del tu ... padovaoggi.it scrive

