A Bagheria la presentazione di La roccia di Ventotene | il libro di Gianluca Passarelli pubblicato da Einaudi
La giornata conclusiva di DataPolis - Festival della Cittadinanza Digitale. AI e dati connessi al futuro in corso a Bagheria, domenica 12 ottobre, ospiterà la presentazione del volume La roccia di Ventotene (Einaudi, 2025) scritto del professor Gianluca Passarelli, Ordinario di Scienza Politica e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: bagheria - presentazione
"Il mio grande alfabetiere in lingua siciliana": a Bagheria la presentazione del libro di Nicolò Lentini
"Palermo Spasima": a Bagheria la presentazione del libro di Giampaolo Frezza
"Il silenzio della speranza": a Bagheria la presentazione di Beatrice Amato
Si terrà mercoledì 16 ottobre alle ore 16.00, presso la sede del Centro Studi Aurora ETS in via Palagonia 98 a Bagheria, l’Open Day dedicato alla presentazione dell’Università Telematica eCampus e del Polo di Studio Unicurs – Consorzio Universitario di Ric - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza stampa di presentazione del "Festival della Cittadinanza Digitale: AI e dati connessi al futuro" https://comune.bagheria.pa.it/it/news/conferenza-stampa-di-presentazione-del-festival-della-cittadinanza-digitale-ai-e-dati-connessi-al-futuro… - X Vai su X
A Bagheria la presentazione di "La roccia di Ventotene": il libro di Gianluca Passarelli pubblicato da Einaudi - AI e dati connessi al futuro in corso a Bagheria, domenica 12 ottobre, ospiterà la presentazione del volume La roccia di Ventotene (Einaudi, 2025) scritto del professor Gianluca Passarelli, Ordinario ... Come scrive palermotoday.it
“Festival della Cittadinanza Digitale: Connessi al Futuro - DataPolis” a Bagheria - È stato presentato oggi a Bagheria il programma del “Festival della Cittadinanza Digitale: Connessi al Futuro - Segnala comune.bagheria.pa.it