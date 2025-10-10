A 6 anni era la ‘bimba più bella del mondo’– eccola ora a 24
Mentre la maggior parte dei bambini di quattro anni guardava Sesame Street e imparava l’alfabeto, Thylane Blondeau era già protagonista delle passerelle. Ora, due decenni dopo, la modella francese – che a sei anni ha conquistato il titolo di “bambina più bella del mondo” – continua a dominare le passerelle. Zittendo gli scettici che pensavano che la sua fama infantile sarebbe svanita. Nata il 5 aprile 2001 ad Aix-en-Provence, in Francia, Thylane Blondeau è la figlia dell’ex calciatore professionista Patrick Blondeau e dell’attrice e personaggio televisivo francese Véronika Loubry. Con un sorprendente mix delle caratteristiche dei suoi genitori e un’inconfondibile presenza fotogenica, era destinata a diventare una star. 🔗 Leggi su Newsner.it
