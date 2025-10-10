A 50 anni dalla morte un omaggio in parole e musica al grande Pier Paolo Pasolini

Cesenatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 ottobre a Gambettola prende il via la serie di appuntamenti dedicati a Pier Paolo Pasolini, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel novembre 1975. Il primo di questi appuntamenti si terrà al Teatro comunale lunedì 13 ottobre alle ore 21 con lo spettacolo “Lessico Pasoliniano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anni - morte

Morte di kelley mack a 33 anni: un tributo alla sua vita e carriera

Ventotto anni dalla morte di Lady Diana. Nemmeno il suo ricordo riunisce Harry e William

La morte di Fabio Rapalli, 30 anni di misteri. Nel nuovo dossier l’ombra della Setta delle Bestie

50 anni morte omaggioL’ultimo omaggio a re Giorgio: Brera celebra i 50 anni di Armani - Ultimo omaggio a Giorgio Armani: tra emozione e memoria, l’ultima passerella di Re Giorgio consacra cinquant’anni di eleganza. mam-e.it scrive

50 anni morte omaggioA Sabaudia l’omaggio a Pasolini - È ormai risaputo l’amore che Pier Paolo Pasolini nutriva per Sabaudia, non a caso, in occasione dei 50 anni dalla morte, si terranno due giorni di incontri, proiezioni e dibattiti in suo onore. Scrive latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: 50 Anni Morte Omaggio