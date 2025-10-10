73 milioni di bambini uccisi in un solo anno la guerra più grande dei nostri tempi
La guerra uccide, non c’è alcun dubbio. Ma ancora di più uccide l’indifferenza nei confronti della strage silenziosa che si consuma ogni giorno con la tragedia dell’aborto. Non per nulla Madre Teresa lo definiva il più grande distruttore della pace del nostro tempo. A fine 2024 l’Uppsala Conflict Data Program (UCDP) ha registrato almeno 61. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
È la #GiornatadellaVista. 3 milioni gli italiani a rischio. Sempre più bambini soffrono di miopia e occhio secco a causa dell'uso intensivo dei cellulari.
