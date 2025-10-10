73.000000 milioni di bambini uccisi in un solo anno la guerra più grande dei nostri tempi

La guerra uccide, non c’è alcun dubbio. Ma ancora di più uccide l’indifferenza nei confronti della strage silenziosa che si consuma ogni giorno con la tragedia dell’aborto. Non per nulla Madre Teresa lo definiva il più grande distruttore della pace del nostro tempo. A fine 2024 l’Uppsala Conflict Data Program (UCDP) ha registrato almeno 61. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 73.000.000 milioni di bambini uccisi in un solo anno, la “guerra” più grande dei nostri tempi

In questa notizia si parla di: milioni - bambini

Nidi e scuole, oltre due milioni di euro dalla Regione. Petitti (Pd): "Sempre più attenti ai bisogni di bambini e famiglie"

“Rischio annegamento per i bambini, diversi morti”, ritirate 5 milioni di piscine: “Anche in Italia”

I bambini invisibili della Gran Bretagna: oltre 4,5 milioni vivono sotto la soglia di di povertà

L'investimento è stato di 107 milioni di euro. L'umanizzazione delle cure sarà centrale. La presidente della Fondazione Salus Pueri: «Vogliamo far sentire i bambini a casa» - facebook.com Vai su Facebook

È la #GiornatadellaVista. 3 milioni gli italiani a rischio. Sempre più bambini soffrono di miopia e occhio secco a causa dell'uso intensivo dei cellulari. I consigli degli esperti. Al #Tg2Rai ore 13,00 #9ottobre - X Vai su X

Striscia di Gaza, la denuncia dell'Unicef: «Dopo più di 700 giorni, 64mila bambini sono stati uccisi, feriti o mutilati in tutta la Striscia di Gaza. La pace oltre che ... - Mentre si susseguono le notizie dell'accordo di pace raggiunto per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, Andrea Iacomini, portavoce Unicef, mette in luce la devastazione di questi due anni ... Si legge su vanityfair.it

Wafa, 'quattro palestinesi, tra cui due bambini, uccisi a Gaza' - Almeno quattro palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti in attacchi delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi secondo l'agenzia ... ansa.it scrive