65 – Fuga dalla Terra | tutto quello che c’è da sapere sul film
65 – Fuga dalla Terra: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 65 – Fuga dalla Terra, film del 2023 scritto, diretto e co-prodotto da Scott Beck e Bryan Woods. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Sul lontano pianeta tecnologicamente avanzato Somaris, il pilota Mills deve intraprendere una spedizione spaziale di due anni per guadagnare i soldi necessari per curare la malattia della figlia Nevine. Tuttavia, durante il viaggio di ritorno a Somaris, la sua astronave, la Zoic, viene colpita da una massa di asteroidi e si schianta su un pianeta inesplorato. 🔗 Leggi su Tpi.it
"C'è qualcosa di alieno là fuori, qualcosa di pericoloso" Con Adam Driver in #primavisione 65 Fuga dalla Terra. Questa sera alle 21.20 su #Rai2. #cinemaintv #fugadallaterra #RadiocorriereTv https://bit.ly/3VuqTOW - facebook.com Vai su Facebook
“65 – Fuga dalla Terra”, film su Rai2 - Su Rai2 il film di Scott Beck e Bryan Woods “65 – Fuga dalla Terra”, con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Nika King. Si legge su bitculturali.it
Viaggi spaziali e dinosauri: stasera su Rai 2 lo sci-fi “65 – Fuga dalla Terra”, con Adam Driver - La storia del comandante di un'astronave che, insieme a una bambina, precipita su un pianeta popolato di dinosauri ... Secondo iodonna.it