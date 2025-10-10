65 – Fuga dalla Terra | tutto quello che c’è da sapere sul film

Tpi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

65 – Fuga dalla Terra: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 65 – Fuga dalla Terra, film del 2023 scritto, diretto e co-prodotto da Scott Beck e Bryan Woods. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Sul lontano pianeta tecnologicamente avanzato Somaris, il pilota Mills deve intraprendere una spedizione spaziale di due anni per guadagnare i soldi necessari per curare la malattia della figlia Nevine. Tuttavia, durante il viaggio di ritorno a Somaris, la sua astronave, la Zoic, viene colpita da una massa di asteroidi e si schianta su un pianeta inesplorato. 🔗 Leggi su Tpi.it

65 8211 fuga dalla terra tutto quello che c8217232 da sapere sul film

© Tpi.it - 65 – Fuga dalla Terra: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: fuga - terra

Andrea Cavallari preso in Spagna: la fuga via terra, 800 euro contraffatti e documenti falsi: così è stato catturato

Scossa spaventosa, la terra ha tremato di colpo: la fuga in strada, tantissima paura

Cerca la droga nascosta sotto terra, poi tenta la fuga in bicicletta

65 8211 fuga terra“65 – Fuga dalla Terra”, film su Rai2 - Su Rai2 il film di Scott Beck e Bryan Woods “65 – Fuga dalla Terra”, con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Nika King. Si legge su bitculturali.it

65 8211 fuga terraViaggi spaziali e dinosauri: stasera su Rai 2 lo sci-fi “65 – Fuga dalla Terra”, con Adam Driver - La storia del comandante di un'astronave che, insieme a una bambina, precipita su un pianeta popolato di dinosauri ... Secondo iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: 65 8211 Fuga Terra