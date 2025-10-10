18^ Rievocazione storica del Circuito della Superba tornano a Genova le auto d' epoca
35 auto storiche, ante guerra sono pronte ad accendere i motori in vista della 18^ Rievocazione storica del Circuito della Superba. L’appuntamento è dal 10 al 12 ottobre.La prossima edizione della Rievocazione storica del Circuito della Superba, inserita a calendario Asi, oltre a presentare una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: rievocazione - storica
Avenza ritorna al Medioevo: al via la 12esima edizione dell’evento di rievocazione storica
Bagno di Romagna si prepara a un fine settimana in costume, torna la rievocazione storica dei "Giorni del Capitano"
7^ Rievocazione Storica del Palio Marinaro del Tigullio con sfilata e musica nella Baia delle Favole
Circuito dell’Agro Pontino, la rievocazione storica in centro a Latina Appuntamento sabato 11 e domenica 12 ottobre con la mostra statica presso i Giardini comunali e la sfilata di auto d’epoca anteguerra in Piazza della Libertà Leggi https://www.comun - facebook.com Vai su Facebook
Rievocazione storica della Legio Secunda Parthica Severiana https://quartomiglio.rm.it/2025/10/dies-appiae-iii-4-e-5-ottobre-2025… #roma #appiaantica #archeoappia - X Vai su X
18^ Rievocazione storica del Circuito della Superba, tornano a Genova le auto d'epoca - Tra i vari gioielli a quattro ruote vanno sicuramente rimarcate le presenze di una Fiat Balilla Coppa d’Oro del 1935, una MG TA del 1937, una Austin Seven del 1935, una Fiat 508c cabriolet del ’37, ... Come scrive genovatoday.it
Ai nastri di partenza la 18esima Rievocazione storica del Circuito della Superba - 35 auto storiche, ante guerra sono pronte ad accendere imotori in vista della 18° Rievocazione storica del Circuito della Superba. Segnala liguriasport.com