La Vergine appare a Gallivaggio, in provincia di Sondrio, presentandosi come la Madonna della Misericordia, a due giovani che stanno raccogliendo delle castagne. Mercoledì 10 ottobre 1942, mentre dall’altra parte del mondo Cristoforo Colombo stava per scoprire l’America, la Madonna apparve a due ragazzine impegnate a raccogliere castagne nel bosco di Gallivaggio, nella sperduta e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 10 ottobre, Madonna della Misericordia di Gallivaggio, appare in una luce straordinaria