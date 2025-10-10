10 ottobre Madonna della Misericordia di Gallivaggio appare in una luce straordinaria
La Vergine appare a Gallivaggio, in provincia di Sondrio, presentandosi come la Madonna della Misericordia, a due giovani che stanno raccogliendo delle castagne. Mercoledì 10 ottobre 1942, mentre dall’altra parte del mondo Cristoforo Colombo stava per scoprire l’America, la Madonna apparve a due ragazzine impegnate a raccogliere castagne nel bosco di Gallivaggio, nella sperduta e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: ottobre - madonna
Funicolare Santuario Madonna di Montenero: gratis a Ferragosto e la domenica fino a ottobre
2 ottobre, Madonna del Rosario di Cracovia: salva dalla grave minaccia militare
Oggi 4 ottobre, San Francesco d’Assisi: il Patrono d’Italia, sposato con “Madonna povertà”
7-9 ottobre 2025 Il Reliquiario delle Lacrime della Madonna ha visitato la CHIESA GIUBILARE DELL’OPERA DON GUANELLA di Perugia - facebook.com Vai su Facebook