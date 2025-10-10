10 ottobre la Toscana celebra la Giornata mondiale della salute mentale
Firenze, 10 ottobre 2025 - In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra oggi, la Toscana si illumina di verde grazie al Coordinamento toscano delle Associazioni per la salute mentale, che ha aderito alle iniziative promosse a livello nazionale. Non solo i luoghi simbolo e storici di Firenze, Pisa, Lucca e Grosseto e di tante altre città Toscane e Italiane si accenderanno di verde, ma tutto il territorio regionale sarà coinvolto in numerose attività a sostegno della causa, tra eventi culturali, incontri pubblici, marce, spettacoli e momenti di confronto. Questa giornata è stata istituita per sensibilizzare le persone sui temi del benessere psicologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 si svolgeranno le consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana.
