1 bambino o adolescente su 5 in Italia soffre per un disturbo neuropsichiatrico | parliamo di circa 2 milioni di bambini

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – ha rilanciato un messaggio preciso: non si può più pensare alla salute mentale come a un tema che inizia a 14 anni. I disturbi del neurosviluppo esordiscono spesso molto prima, e solo un intervento precoce può davvero cambiare il corso delle cose. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In Italia 1 minore su 5 è affetto da un disturbo neuropsichiatrico (circa 2 milioni di bambini e ragazzi) - Nel mondo 1 adolescente su 7 (circa 166 milioni tra i 10 e i 19 anni) ha un disturbo mentale diagnosticato. Si legge su msn.com

Giornata mondiale della salute mentale: 1 ragazzo su 5 a rischio - In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre oggi 10 ottobre, la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia), rilancia i dati Unicef e in m ... Segnala tecnicadellascuola.it