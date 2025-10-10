007 Kiev | sanzioni riducono aviazione civile russa al collasso
Secondo l'intelligence ucraina, le sanzioni internazionali contro Mosca stanno riducendo al collasso le compagnie aeree russe. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: kiev - sanzioni
Ucraina, massiccio attacco con droni russi nella notte: un morto a Kiev | Pechino: "Errate le sanzioni dell'Ue a Mosca"
Massiccio attacco di Mosca a Kiev nella notte: droni e missili sulla capitale. La Cina contro le sanzioni Ue
Ucraina, Mosca lancia droni e missili su Kiev, uccisi anche bimbi: “Noi immuni alle sanzioni Usa”
La svolta di Berlino sull'uso di 140 miliardi attualmente congelati dalle sanzioni riapre il dibattito. Il cancelliere Merz vuole armare Kiev con i soldi di Putin ma l'Ue è già spaccata. Per il Belgio "non accadrà mai", la Commissione avverte sui rischi sistemici: "Viol - facebook.com Vai su Facebook
Trump paventa nuove sanzioni dopo attacco di domenica a Kiev, il Cremlino: "Non cambiamo posizione" - L'agenzia d'intelligence militare ucraina Hur ha "celebrato" il suo 33mo anniversario affiggendo "biglietti d'auguri" da parte di Kiev in luoghi pubblici di Mosca ... Da rainews.it
Kiev, il raid russo più duro: palazzo del governo colpito. Trump: «Ancora sanzioni» - E anche se 747 droni e 4 missili vengono neutralizzati dalla contraerea, ... Lo riporta ilmessaggero.it