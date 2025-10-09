zuppi benedice il nuovo parroco e ricorda la lezione di don benzi

Un nuovo parroco a Castel Maggiore. Si chiama don Daniele Bertelli (nella foto) e si insedia domenica alle 18,30 nella chiesa di san Bartolomeo di Bondanello in piazza Amendola, alla presenza di Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. La nomina del nuovo parroco è nell’ambito della giornata dedicata a don Oreste Benzi dal titolo ‘Don Oreste Benzi. Innamorato di Dio e parroco di tutti’. Il programma dell’evento vede, alle 10, ‘Al passo degli ultimi’, ritrovo e partenza da piazza della Pace accanto al municipio. Camminata aperta a tutti insieme agli ospiti della comunità Papa Giovanni XXIII, attraverso le case di accoglienza di Sabbiuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

