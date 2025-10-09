Zuffa con la polizia durante un controllo nel bar | locale chiuso per 30 giorni

Dovrà restare chiuso per30 giorni il Gibus di viale Tunisia 30 a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale polizia nella giornata di mercoledì 8 ottobre.La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

