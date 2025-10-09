Zuffa con la polizia durante un controllo nel bar | locale chiuso per 30 giorni
Dovrà restare chiuso per30 giorni il Gibus di viale Tunisia 30 a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale polizia nella giornata di mercoledì 8 ottobre.La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: zuffa - polizia
In viale Leopardi una zuffa sedata da Esercito e Polizia - facebook.com Vai su Facebook
Zuffa con la polizia durante un controllo nel bar: locale chiuso per 30 giorni - Il fatto è accaduto sabato 4 ottobre, nella giornata di mercoledì gli agenti hanno fatto abbassare le saracinesche al bar su ordine del questore ... milanotoday.it scrive
Gallarate: zuffa durante la festa per lo scudetto del Napoli, interviene la polizia - Gallarate, 24 maggio 2025 – Ha coinvolto numerosi centri della Lombardia la festa per il quarto scudetto del Napoli, “scucito” all’Inter grazie al punto di vantaggio conservato anche all’ultima gara ... Scrive ilgiorno.it