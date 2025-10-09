Zucchero dopo i live all’Arena di Verona appuntamento all’estate 2026

Spettacolo.eu | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo per il ritorno live di Zucchero Fornaciari allArena di Verona, ecco i concerti previsti per il 2026. Grande successo per il ritorno live di Zucchero Fornaciari all’Arena di Verona! Con oltre 120.000 spettatori per i suoi 12 show che si sono tenuti tra il 16 settembre e ieri, mercoledì 8 ottobre, Zucchero si conferma l’artista dei record dell’anfiteatro veronese: si contano, infatti, oltre 720.000 spettatori da tutto il mondo nei 66 concerti tenuti ad oggi sul palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera! Inoltre, continua a detenere il primato di 22 show in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e quello di 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

zucchero dopo i live all8217arena di verona appuntamento all8217estate 2026

© Spettacolo.eu - Zucchero, dopo i live all’Arena di Verona appuntamento all’estate 2026

In questa notizia si parla di: zucchero - dopo

Coca-Cola con zucchero di canna: nuova versione dopo la richiesta di Trump

Zucchero: «Dopo la separazione sono caduto in depressione: avevo la sensazione di morire. Ne sono uscito con libri e Prozac»

Zucchero compie 70 anni. Successo e flop di Sanremo, i debiti, la lite con Aretha Franklin e la depressione dopo il divorzio: «La mia ex moglie mi ha massacrato, volevo morire»

Cerca Video su questo argomento: Zucchero Dopo Live All8217arena