Zucchero dopo i live all’Arena di Verona appuntamento all’estate 2026
Grande successo per il ritorno live di Zucchero Fornaciari all’Arena di Verona, ecco i concerti previsti per il 2026. Grande successo per il ritorno live di Zucchero Fornaciari all’Arena di Verona! Con oltre 120.000 spettatori per i suoi 12 show che si sono tenuti tra il 16 settembre e ieri, mercoledì 8 ottobre, Zucchero si conferma l’artista dei record dell’anfiteatro veronese: si contano, infatti, oltre 720.000 spettatori da tutto il mondo nei 66 concerti tenuti ad oggi sul palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera! Inoltre, continua a detenere il primato di 22 show in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e quello di 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Coca-Cola con zucchero di canna: nuova versione dopo la richiesta di Trump
Zucchero: «Dopo la separazione sono caduto in depressione: avevo la sensazione di morire. Ne sono uscito con libri e Prozac»
Zucchero compie 70 anni. Successo e flop di Sanremo, i debiti, la lite con Aretha Franklin e la depressione dopo il divorzio: «La mia ex moglie mi ha massacrato, volevo morire»
Tornano anche nel 2026 le "sere d'estate" di forti emozioni e di grande musica dal vivo: dopo il successo degli ultimi due anni, Zucchero torna live negli STADI ITALIANI con il suo tour "OVERDOSE D'AMORE"! 5 nuovi show tra cui l'appuntamento con il prestig
