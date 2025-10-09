Zucchero chiude con un grande successo le sue 12 date all’Arena

Milano, 9 ott. (askanews) – Grande successo per il ritorno live di Zucchero “Sugar” Fornaciari all’Arena di Verona. Con oltre 120.000 spettatori per i suoi 12 show che si sono tenuti tra il 16 settembre e ieri, mercoledì 8 ottobre, Zucchero si conferma l’artista dei record dell’anfiteatro veronese: si contano, infatti, oltre 720.000 spettatori da tutto il mondo nei 66 concerti tenuti ad oggi sul palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera! Inoltre, continua a detenere il primato di 22 show in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e quello di 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022). 🔗 Leggi su Ildenaro.it