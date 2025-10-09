Ztl notturna al Monte dei Cappuccini a Torino | un mese di test poi i controlli veri ed eventuali sanzioni
Con l’obiettivo di migliorare la vivibilità di una zona di grande pregio culturale e paesaggistico, da lunedì 13 ottobre parte la fase di pre-esercizio della nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL) notturna nell’area del Monte dei Cappuccini. “L’aumento del traffico veicolare serale e notturno ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Ztl notturna al Monte dei Cappuccini a Torino: un mese di test poi i controlli veri (ed eventuali sanzioni) - La ZTL sarà attiva tutti i giorni, dalle 23 alle 7, e interesserà il tratto compreso tra circa 10 metri a est del civico 12 della Salita al C. Come scrive torinotoday.it
Torino, al Monte dei Cappuccini si inaugura la nuova ZTL notturna - Dal 13 ottobre parte la ZTL notturna al Monte dei Cappuccini di Torino per tutelare ambiente, sicurezza e vivibilità dell’area. Scrive quotidianopiemontese.it