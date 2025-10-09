Zirkzee Inter l’olandese è in fuga dal Manchester United | può essere un’opportunità a gennaio l’idea

Inter News 24 Zirkzee Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante olandese del Manchester United in vista del prossimo calciomercato. Tutti i dettagli. Il momento di Joshua Zirkzee al Manchester United è tra i più difficili della sua carriera. L’attaccante olandese classe 2001, ex Bologna, è finito ai margini del progetto tecnico di Ruben Amorim e, come riportato da Calciomercato.com, si prepara a valutare concretamente un addio già a gennaio. Solo un anno fa i Red Devils avevano investito oltre 40 milioni di euro per strapparlo alla Serie A, ma oggi Zirkzee è diventato la quinta scelta nelle gerarchie offensive di Amorim. 🔗 Leggi su Internews24.com

