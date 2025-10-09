Zirkzee Inter l’olandese è in fuga dal Manchester United | può essere un’opportunità a gennaio l’idea
Inter News 24 Zirkzee Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante olandese del Manchester United in vista del prossimo calciomercato. Tutti i dettagli. Il momento di Joshua Zirkzee al Manchester United è tra i più difficili della sua carriera. L’attaccante olandese classe 2001, ex Bologna, è finito ai margini del progetto tecnico di Ruben Amorim e, come riportato da Calciomercato.com, si prepara a valutare concretamente un addio già a gennaio. Solo un anno fa i Red Devils avevano investito oltre 40 milioni di euro per strapparlo alla Serie A, ma oggi Zirkzee è diventato la quinta scelta nelle gerarchie offensive di Amorim. 🔗 Leggi su Internews24.com
Zirkzee Inter, confermato l’incontro con l’agente: emerge questa volontà per il futuro
Carlo Laudisa: «Lukaku, che guaio per il Napoli. Krstovi?, Dovbyk, Zirkzee: che intrigo per il sostituto. E sull’Inter…»
MERCATO ROVENTE! #Inter, occhi sulla difesa. La #Juve cerca occasioni, il #Milan col caso Leao guarda a Zirkzee. E occhio ai primi esoneri in Serie A... NUOVO VIDEO con @maugirzio_russo e l'ospite Emanuele Cammaroto
Como super , slitta l'Inter Come l'aggiornamento dei valori di mercato ha aggiunto e tolto alle rose della Serie A.
Mercato Inter: arrivo di Zirkzee solo in caso di partenza di Thuram - Secondo Pedullà, l'Inter mostra interesse per Zirkzee, ma la fattibilità dell'affare solleva dubbi considerevoli. Lo riporta it.blastingnews.com
Koeman: “In questo momento Zirkzee non merita la convocazione” - Prima con Ten Hag e ora con Amorim, l’ex Bologna sta faticando a trovare la continuità della scorsa stagione. Segnala gianlucadimarzio.com