Inter News 24 Zielinski Inter, il ct della Polonia consiglia l’addio alla vigilia del match contro la Nuova Zelanda. Ecco le motivazioni del tecnico Urban. Intervenuto in conferenza stampa, Jan Urban, commissario tecnico della Polonia, ha parlato della situazione di Piotr Zielinski, centrocampista dell’ Inter, di recente cercato dalla Premier League, evidenziando come il poco minutaggio in club possa influire anche sulle prestazioni in nazionale. In particolare il tecnico, alla vigilia del match contro la Nuova Zelanda ha chiarito che anche non avendo parlato con il diretto interessato, ma che sarà importante per il suo futuro in nazionale mantenere un buon minutaggio per il ritmo partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski Inter, il ct della Polonia consiglia l’addio: «Non so se andrà via dall’Inter, ma… vedremo come andrà a finire»