Zielinski Inter il ct della Polonia consiglia l’addio | Non so se andrà via dall’Inter ma… vedremo come andrà a finire

Internews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Zielinski Inter, il ct della Polonia consiglia l’addio alla vigilia del match contro la Nuova Zelanda. Ecco le motivazioni del tecnico Urban. Intervenuto in conferenza stampa, Jan Urban, commissario tecnico della Polonia, ha parlato della situazione di Piotr Zielinski, centrocampista dell’ Inter, di recente cercato dalla Premier League, evidenziando come il poco minutaggio in club possa influire anche sulle prestazioni in nazionale. In particolare il tecnico, alla vigilia del match contro la Nuova Zelanda ha chiarito che anche non avendo parlato con il diretto interessato, ma che sarà importante per il suo futuro in nazionale mantenere un buon minutaggio per il ritmo partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

zielinski inter il ct della polonia consiglia l8217addio non so se andr224 via dall8217inter ma8230 vedremo come andr224 a finire

© Internews24.com - Zielinski Inter, il ct della Polonia consiglia l’addio: «Non so se andrà via dall’Inter, ma… vedremo come andrà a finire»

In questa notizia si parla di: zielinski - inter

Inter, Zielinski a caccia di riscatto: “Tutto negativo se non vinci. Chivu diverso da Inzaghi” | VIDEO CM.IT

Zielinski Inter, messaggio carico sui social al rientro ad Appiano: «Nuova stagione – nuova energia!»

A Chivu serve un mediano: Zielinski lascia l'Inter? Frendrup in testa, poi c'è Keita

zielinski inter ct poloniaCt Polonia: “Non so se Zielinski lascerà l’Inter ma deve giocare di più e concentrarsi su…” - polacco ha parlato anche dello scarso minutaggio di Zielinski all'Inter ... Scrive msn.com

zielinski inter ct poloniaPolonia, il ct Urban: "Il poco minutaggio di Zielinski all'Inter potrebbe essere un problema. Sul suo futuro dico che..." - La situazione di Piotr Zielinski, che non è riuscito a garantirsi un posto nella formazione titolare dell'Inter, suscita qualche preoccupazione in patria. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zielinski Inter Ct Polonia