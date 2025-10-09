Zelensky | missili Tomahawk possono costringere Putin a negoziare

La consegna dei missili da crociera Tomahawk all’Ucraina, da tempo richiesti, potrebbe costringere la Russia a prendere atto della reale situazione e a sedersi al tavolo delle trattative. E’ quanto ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro con i giornalisti, spiegando che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “può offrire all’Ucraina alcune. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky missili tomahawk possonoUcraina, Zelensky: "I missili Tomahawk possono costringere Putin a negoziare" - La consegna dei missili da crociera Tomahawk all'Ucraina, da tempo richiesti, potrebbe costringere la Russia a prendere atto della reale situazione e a sedersi al tavolo delle trattative ... Lo riporta msn.com

