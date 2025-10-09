Zelensky | I Tomahawk possono costringere Mosca a negoziare

Missili e droni russi hanno colpito ancora l’Ucraina. Nella notte sono morte tre persone nella regione di Sumy, mentre nella zona di Odessa gli attacchi hanno provocato danni al porto e alle infrastrutture energetiche. Intanto, il presidente ucraino Zelensky sostiene che se gli Usa invieranno i missili Tomahawk a Kiev, Mosca potrebbe essere costretta a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zelensky: “I Tomahawk possono costringere Mosca a negoziare”

