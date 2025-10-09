Zelensky | ‘forze ucraine stanno infliggendo pesanti perdite ai russi’

Nel videomessaggio della tarda serata di ieri il presidente Zelensky ha spiegato che le forze ucraine stanno infliggendo pesanti perdite in una controffensiva nella regione orientale di Donetsk, teatro principale di oltre tre anni e mezzo di guerra. Il resoconto di Zelensky, basato su un rapporto del comandante in capo ucraino, contrasta con il discorso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky: ‘forze ucraine stanno infliggendo pesanti perdite ai russi’

In questa notizia si parla di: zelensky - forze

Media tedeschi: «La Cina pronta a inviare in Ucraina forze di peacekeeping». Zelensky: «Non cederemo terre all'occupante»

L'offensiva russa nella Regione di Sumy è stata "completamente sventata" dalle forze ucraine, ha annunciato il Presidente Volodymyr Zelensky il 12 settembre dopo un briefing con il massimo comando militare ucraino. "I combattimenti continuano nelle zone d - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky, 'contro di noi 50 missili e 500 droni, 5 i morti' - Polonia, in volo jet per garantire la sicurezza aerea (ANSA) ... Da ansa.it

Ucraina, Zelensky “Nuovo attacco dei russi con 50 missili e 500 droni” - ROMA (ITALPRESS) – “ Ieri sera, l’Ucraina è stata nuovamente sottoposta a un attacco congiunto russo: oltre 50 missili e circa 500 ... Come scrive iltempo.it