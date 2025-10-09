Zelensky | Anche Hamas dimostra acume nel negoziare ma non Putin | Nato Trump | Nessun ritiro Usa dall' Europa
Secondo l'intelligence ucraina le "sanzioni internazionali stanno riducendo al collasso l'aviazione civile russa". Zelensky: "Le truppe russe hanno ricevuto l'ordine di attaccare a qualunque costo. Questo ha comportato un aumento significativo delle loro perdite". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Zelensky: 'Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista a Barak Ravid, nel programma 'The Axios Show', che non intende guidare il Paese in tempo di pace. Lo riporta ansa.it
Ucraina: Zelensky chiede a Trump 'posizione chiara' su fine guerra - Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump una "posizione chiara" per porre fine al conflitto in Ucraina. Da ansa.it