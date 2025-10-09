Zelensky | Anche Hamas dimostra acume nel negoziare ma non Putin | Nato Trump | Nessun ritiro Usa dall' Europa

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'intelligence ucraina le "sanzioni internazionali stanno riducendo al collasso l'aviazione civile russa". Zelensky: "Le truppe russe hanno ricevuto l'ordine di attaccare a qualunque costo. Questo ha comportato un aumento significativo delle loro perdite". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

