Zani Tendercapital sulla Manovra | Scelta saggia da Giorgetti mercati chiedono fiducia

"Accogliamo con favore le parole del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha delineato un quadro improntato alla prudenza, alla responsabilità e alla stabilità dei conti pubblici, elementi essenziali per garantire fiducia ai mercati e sostenere una crescita duratura, un se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Zani (Tendercapital) sulla Manovra: "Scelta saggia da Giorgetti, mercati chiedono fiducia"

In questa notizia si parla di: zani - tendercapital

Dazi. Moreno Zani (Tendercapital): “Serve un’Europa più competitiva per affrontare la sfida dei dazi”

BCE: Moreno Zani, Tendercapital: "Serve una strategia europea per rafforzare competitività e fiducia dei mercati"

Manovra. Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: "Bene la prudenza di Giorgetti, essenziale coniugare stabilità e crescita"

Manovra. Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: "Bene la prudenza di Giorgetti, essenziale coniugare stabilità e crescita per garantire fiducia ai mercati" - Zani: "Accogliamo con favore le parole del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha delineato un quadro improntato alla prudenza, alla responsabilità e alla stabilità dei con ... Scrive msn.com