Zangrillo da Del Grande | AI a sostegno dell’uomo

SANTA MARIA A MONTE Una visita istituzionale ed elettorale quella del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Santa Maria a Monte. "La presenza di un esponente di governo nel nostro territorio rappresenta un momento di grande rilevanza istituzionale e politica per la comunità locale", ha detto Manuela Del Grande, candidata al consiglio regionale nelle liste di Forza Italia. Durante l’incontro il ministro Zangrillo – esponente di Forza Italia e titolare del dicastero dedicato alla riforma delle amministrazioni pubbliche – ha affrontato temi centrali come "formazione del personale come leva per valorizzare e incentivare i dipendenti pubblici e il ruolo dell’ intelligenza artificiale come strumento al servizio dell’uomo, utile a migliorare l’efficienza dei processi senza sostituire la mente e la professionalità umana". 🔗 Leggi su Lanazione.it
