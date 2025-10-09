Zangrillo da Del Grande | AI a sostegno dell’uomo

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANTA MARIA A MONTE Una visita istituzionale ed elettorale quella del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Santa Maria a Monte. "La presenza di un esponente di governo nel nostro territorio rappresenta un momento di grande rilevanza istituzionale e politica per la comunità locale", ha detto Manuela Del Grande, candidata al consiglio regionale nelle liste di Forza Italia. Durante l’incontro il ministro Zangrillo – esponente di Forza Italia e titolare del dicastero dedicato alla riforma delle amministrazioni pubbliche – ha affrontato temi centrali come "formazione del personale come leva per valorizzare e incentivare i dipendenti pubblici e il ruolo dell’ intelligenza artificiale come strumento al servizio dell’uomo, utile a migliorare l’efficienza dei processi senza sostituire la mente e la professionalità umana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

zangrillo da del grande ai a sostegno dell8217uomo

© Lanazione.it - Zangrillo da Del Grande: "AI a sostegno dell’uomo"

In questa notizia si parla di: zangrillo - grande

zangrillo grande sostegno dell8217uomoZangrillo da Del Grande: "AI a sostegno dell’uomo" - Il ministro per la pubblica amministrazione in visita istituzionale ed elettorale "Obiettivi per una pubblica amministrazione moderna e più vicina ai cittadini". Segnala lanazione.it

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo in visita a Santa Maria a Monte - Paolo Zangrillo, ha fatto visita ieri, 7 ottobre, al Comune di Santa Maria a Monte, accolto dal Sindaco ... Come scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Zangrillo Grande Sostegno Dell8217uomo