Una serata, sabato sera al Teatro Era con il soprano Maria Cioppi, il tenore Claudio Rocchi, il baritono Fabrizio Corucci ecc., per sostenere il progetto Nel mio zaino libri ma anche passione e sogni. Già lo scorso anno il Rotary Club Pontedera promosse il progetto Libri in cartella a vantaggio di studenti in difficoltà. Quest’anno il rilancio. "Il progetto a favore della Caritas locale si è ampliato – dice – Antonio Pagliazzo, nuovo presidente del Rotary Club Pontedera – oltre a fornire presidi e kit scolastici di base agli studenti della secondaria di primo grado, volevamo implementare la nostra disponibilità con altre attività considerate non di prima necessità come corsi di musica, teatrali o pratica sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zaini pieni di passioni e sogni 65 kit-scuola donati dal Rotary Club