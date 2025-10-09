Yildiz potrebbe giocare insieme a… Yamal?! La clamorosa indiscrezione dalla Spagna | la posizione della Juve è netta ma questo è il grande sogno del Barcellona

Yildiz potrebbe giocare insieme a Yamal: l’ultima pazza idea di Laporta rimbalzata dalla Spagna, ecco cosa è successo. Mentre la Juventus lavora per blindare il suo futuro, dalla Spagna arriva una suggestione tanto affascinante quanto pericolosa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, avrebbe un sogno nel cassetto, una “pazza idea”: formare una coppia d’oro composta dai due talenti generazionali più luminosi del calcio mondiale, Kenan Yildiz e Lamine Yamal. L’idea di vederli giocare insieme con la maglia blaugrana è una fantasia che stuzzica il numero uno del club catalano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

