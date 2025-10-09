Yildiz nel mirino del Chelsea | rallenta il rinnovo con la Juventus i Blues tornano all’assalto

In Inghilterra lo chiamano “unfinished business”: un affare non chiuso, ma mai dimenticato. Il Chelsea non ha smesso di guardare a Kenan Yildiz, e ora, di fronte al rallentamento nella trattativa per il rinnovo con la Juventus, la fiamma torna a bruciare. Secondo La Gazzetta dello Sport, i Blues starebbero studiando un nuovo piano d’assalto per il gioiello turco, pronti a sfruttare ogni incertezza per riaprire un dossier che a Londra considerano ancora vivo. Già in estate, il Chelsea aveva bussato con forza alla porta bianconera, presentando un’offerta da 67 milioni di euro, respinta senza esitazioni dalla Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

