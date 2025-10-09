Yildiz Juventus rischia di scatenarsi un’asta attorno al turco | tre top club pronti ad avventarsi su di lui in caso di fumata nera per il rinnovo Lo scenario da brividi

Yildiz Juventus: il mancato accordo sull’adeguamento contrattuale sta spingendo diverse big europee a monitorare il giovane talento turco. La trattativa per il rinnovo del contratto di  Kenan Yildiz  con la  Juventus  sta procedendo a rilento a causa della distanza sulle cifre dell’ingaggio, e questa situazione rischia di scatenare un’autentica  asta  internazionale attorno al giovane talento. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, in caso di mancato raggiungimento di un compromesso per l’adeguamento, la  Vecchia Signora  potrebbe trovarsi ad affrontare l’assalto dei top club europei, tutti desiderosi di assicurarsi il  numero 10  bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

