Yildiz Juventus rischia di scatenarsi un’asta attorno al turco | tre top club pronti ad avventarsi su di lui in caso di fumata nera per il rinnovo Lo scenario da brividi
Yildiz Juventus: il mancato accordo sull’adeguamento contrattuale sta spingendo diverse big europee a monitorare il giovane talento turco. La trattativa per il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz con la Juventus sta procedendo a rilento a causa della distanza sulle cifre dell’ingaggio, e questa situazione rischia di scatenare un’autentica asta internazionale attorno al giovane talento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di mancato raggiungimento di un compromesso per l’adeguamento, la Vecchia Signora potrebbe trovarsi ad affrontare l’assalto dei top club europei, tutti desiderosi di assicurarsi il numero 10 bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz omaggia Conceicao su Instagram: l’entusiasmo del turco per il ritorno del portoghese alla Juventus si traduce in una storia Instagram che gasa i tifosi – FOTO
Yildiz Juventus, retroscena importante: rifiutata un’offerta del Chelsea! Il futuro del numero 10 è stato definito, cosa succederà
Yildiz al centro della Juventus, rifiutata l’offerta del Chelsea: la palla passa al rinnovo
Attenta Juve, ti rubano Yildiz: rinnovo in bilico, il Chelsea ci prova #yildiz #juventus #rinnovo
Yildiz è l'arma a doppio taglio della Juventus: perché bisogna (anche) saper rinunciare
Yildiz vitale per la Juve: blindato con un contratto da top player, le cifre - , sull’importanza di Kenan Yildiz per questa Juventus i dubbi sono sempre meno. Come scrive tuttosport.com
Juve, cessione Yildiz a gennaio: ecco cosa sta succedendo - La nuova Juventus sembra poter contare su un giocatore in crescita costante, sempre più consapevole e decisivo. Da calciomercato.it