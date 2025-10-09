Yildiz Juventus rischia di scatenarsi un’asta attorno al turco | tre top club pronti ad avventarsi su di lui in caso di fumata nera per il rinnovo Lo scenario da brividi

Yildiz Juventus: il mancato accordo sull’adeguamento contrattuale sta spingendo diverse big europee a monitorare il giovane talento turco. La trattativa per il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz con la Juventus sta procedendo a rilento a causa della distanza sulle cifre dell’ingaggio, e questa situazione rischia di scatenare un’autentica asta internazionale attorno al giovane talento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di mancato raggiungimento di un compromesso per l’adeguamento, la Vecchia Signora potrebbe trovarsi ad affrontare l’assalto dei top club europei, tutti desiderosi di assicurarsi il numero 10 bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

