Yildiz Juve Tuttosport svela l’aneddoto sul turco | il club bianconero ha già ritoccato la propria offerta per il rinnovo! È successo dopo… I dettagli

Yildiz Juve: la società ha già ritoccato l’offerta salariale annuale per il turco, arrivando a 4,5 milioni più premi per un totale potenziale di 6 milioni. La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus continua ad essere complessa, ma la Vecchia Signora ha dimostrato di voler fare sul serio per blindare il proprio talento. Secondo un retroscena svelato da Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe già provveduto a ritoccare l’offerta economica per l’ingaggio del numero 10 turco, cercando di colmare il gap che ancora separa domanda e offerta. Inizialmente, la proposta della Juventus per l’adeguamento contrattuale si aggirava intorno ai 3,5 milioni di euro annui, una cifra risalente al periodo precedente al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

