Yildiz Juve Tuttosport svela l’aneddoto sul turco | il club bianconero ha già ritoccato la propria offerta per il rinnovo! È successo dopo… I dettagli

Yildiz Juve: la società ha già ritoccato l’offerta salariale annuale per il turco, arrivando a 4,5 milioni più premi per un totale potenziale di 6 milioni. La trattativa per il rinnovo di  Kenan Yildiz  con la  Juventus  continua ad essere complessa, ma la  Vecchia Signora  ha dimostrato di voler fare sul serio per blindare il proprio talento. Secondo un retroscena svelato da  Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe già provveduto a  ritoccare l’offerta  economica per l’ingaggio del  numero 10  turco, cercando di colmare il  gap  che ancora separa domanda e offerta. Inizialmente, la proposta della  Juventus  per l’adeguamento contrattuale si aggirava intorno ai  3,5 milioni di euro annui, una cifra risalente al periodo precedente al  Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

