Yildiz Juve che rischio! Rinnovo a rilento non si può escludere questo scenario per il futuro del 10 bianconero | tutti gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juve, la Gazzetta frena sull’ottimismo: l’accordo per il prolungamento fino al 2030 non si sblocca e i Blues sono pronti a inserirsi. Quando sembrava tutto fatto, ecco che si riapre uno spiraglio per le pretendenti. Il rinnovo di  Kenan Yildiz  con la  Juventus, dato per certo fino a pochi giorni fa, sta subendo un rallentamento inatteso. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il prolungamento non si è ancora sbloccata e questa situazione di stallo sta riaccendendo le sirene della  Premier League, con un top club su tutti pronto a tornare alla carica. Yildiz Juve: il pericolo inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

