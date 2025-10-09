Yildiz Juve che rischio! Rinnovo a rilento non si può escludere questo scenario per il futuro del 10 bianconero | tutti gli aggiornamenti

Yildiz Juve, la Gazzetta frena sull’ottimismo: l’accordo per il prolungamento fino al 2030 non si sblocca e i Blues sono pronti a inserirsi. Quando sembrava tutto fatto, ecco che si riapre uno spiraglio per le pretendenti. Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus, dato per certo fino a pochi giorni fa, sta subendo un rallentamento inatteso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il prolungamento non si è ancora sbloccata e questa situazione di stallo sta riaccendendo le sirene della Premier League, con un top club su tutti pronto a tornare alla carica. Yildiz Juve: il pericolo inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

