Yemen in preparazione violenti raid Idf contro Houthi fonti arabe | Israele continuerà guerra in Medio Oriente anche con pace a Gaza

Rapporti riservati parlano di piani israeliani per colpire lo Yemen se la tregua con Hamas dovesse reggere; per i critici è la prova che la guerra in Medio Oriente deve proseguire per sterminare i nemici di Tel Aviv e per realizzare il piano "Greater Israel" Secondo rapporti militari riservat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Yemen, in preparazione violenti raid Idf contro Houthi, fonti arabe: "Israele continuerà guerra in Medio Oriente anche con pace a Gaza"

