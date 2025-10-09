Yellowstone | Kevin Costner si è quasi azzuffato con Wes Bentley sul set

L'incidente, svelato solo di recente, non è stato privo di conseguenze, visto che deteriorato i rapporti, mettendo a repentaglio la produzione della serie neo-western di Taylor Sheridan. Kevin Costner e Wes Bentley sarebbero quasi venuti alle mani sul set di Yellowstone mentre giravano una scena 'emotivamente coinvolgente'. La notizia, diffusa solo di recente da Hollywood Reporter, tornerebbe a gettare una luce fosca sui comportamenti del divo. Il presunto conflitto sarebbe nato da un disaccordo creativo tra i due attori, poiché Costner avrebbe consigliato a Bentley di non seguire la sceneggiatura di Taylor Sheridan mentre i due attori giravano una scena in cui discutono con Kelly Reilly. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

