XIII Assemblea Nazionale | gli igers a Reggio Calabria alla scoperta delle meraviglie del territorio

Reggiotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre 2025 la community di IgersItalia si ritroverà a Reggio Calabria per la XIII Assemblea Nazionale, l’appuntamento annuale che riunisce gli igers da tutta Italia.L’evento è organizzato da IgersItalia, con il supporto delle community locali Igers Reggio Calabria e Igers Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: xiii - assemblea

Reggio Calabria, al via la XIII Assemblea Nazionale IgersItalia - Dal 17 al 19 ottobre 2025 la community di IgersItalia si ritroverà a Reggio Calabria per la XIII Assemblea Nazionale, l’appuntamento annuale che riunisce gli igers da tutta Italia. Secondo reggiotv.it

Assemblea nazionale di Europa Verde, Fiorella Zabatta e Angelo Bonelli eletti co-portavoce partito - Roma, 30 novembre 2024 Nella prima giornata dell’Assemblea Nazionale di Europa Verde a Chianciano, Fiorella Zabatta e Angelo Bonelli sono stati eletti, a larga maggioranza, co- Riporta video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Xiii Assemblea Nazionale Igers