Xbox la co-fondatrice parla dello stato attuale delle console Microsoft citando tradimento ed avidità

La co-fondatrice di Xbox, Laura Fryer, è tornata a parlare del marchio che contribuì a creare oltre vent’anni fa, e le sue parole non sono affatto leggere. In un recente video pubblicato sul proprio canale personale, Fryer ha espresso profonda delusione per lo stato attuale di Xbox, criticando apertamente le scelte della dirigenza Microsoft e, in particolare, la gestione di Xbox Game Pass. Il suo intervento arriva dopo l’annuncio del nuovo aumento di prezzo del servizio, decisione che ha scatenato malcontento tra i giocatori. Fryer sostiene che i vertici Xbox vivano “in una bolla”, incapaci di ascoltare il back della community. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox, la co-fondatrice parla dello stato attuale delle console Microsoft citando “tradimento” ed “avidità”

In questa notizia si parla di: xbox - fondatrice

La co-fondatrice di Xbox non le manda a dire a Microsoft - SpazioGames. Daje te tacco daje de punta.... #Xbox #Microsoft - X Vai su X

In questo reportage Sophie Douzal, fondatrice de Le Château de Ma Mère, ci accoglie nella sua casa vicino a Saint-Rémy-de-Provence. Ogni dettaglio di questo sereno rifugio riflette la creatività di Sophie che ha il dono di infondere bellezza ad ogni spazio e l - facebook.com Vai su Facebook

Secondo Laura Fryer, co-fondatrice di Xbox, quando è iniziata la deriva gestionale che ha portato ai problemi attuali della piattaforma? - fondatrice di Xbox, quando è iniziata la deriva gestionale che ha portato ai problemi attuali della piattaforma? tomshw.it scrive

La co-fondatrice di Xbox non le manda a dire a Microsoft - La cofondatrice di Xbox critica i cambiamenti della piattaforma e esprime preoccupazione per la direzione intrapresa dall'azienda negli ultimi tempi. Scrive msn.com