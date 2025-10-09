Xbox la co-fondatrice parla dello stato attuale delle console Microsoft citando tradimento ed avidità

Game-experience.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La co-fondatrice di Xbox, Laura Fryer, è tornata a parlare del marchio che contribuì a creare oltre vent’anni fa, e le sue parole non sono affatto leggere. In un recente video pubblicato sul proprio canale personale, Fryer ha espresso profonda delusione per lo stato attuale di Xbox, criticando apertamente le scelte della dirigenza Microsoft e, in particolare, la gestione di Xbox Game Pass. Il suo intervento arriva dopo l’annuncio del nuovo aumento di prezzo del servizio, decisione che ha scatenato malcontento tra i giocatori. Fryer sostiene che i vertici Xbox vivano “in una bolla”, incapaci di ascoltare il back della community. 🔗 Leggi su Game-experience.it

xbox la co fondatrice parla dello stato attuale delle console microsoft citando tradimento ed avidit224

© Game-experience.it - Xbox, la co-fondatrice parla dello stato attuale delle console Microsoft citando “tradimento” ed “avidità”

In questa notizia si parla di: xbox - fondatrice

xbox co fondatrice parlaSecondo Laura Fryer, co-fondatrice di Xbox, quando è iniziata la deriva gestionale che ha portato ai problemi attuali della piattaforma? - fondatrice di Xbox, quando è iniziata la deriva gestionale che ha portato ai problemi attuali della piattaforma? tomshw.it scrive

xbox co fondatrice parlaLa co-fondatrice di Xbox non le manda a dire a Microsoft - La cofondatrice di Xbox critica i cambiamenti della piattaforma e esprime preoccupazione per la direzione intrapresa dall'azienda negli ultimi tempi. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Xbox Co Fondatrice Parla