X Factor 2025 su Sky e NOW seconda parte dei Bootcamp | ultimi X Pass e scelte decisive

Digital-news.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la prima parte dei Bootcamp, che ha messo alla prova giudici e concorrenti con tensioni, confronti accesi e scelte decisive, X Factor 2025 torna con il secondo round  di questa fase cruciale: giovedì 9 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si riaccomodano al loro tavolo pronti a valutare gli ultimi artisti che hanno supe. 🔗 Leggi su Digital-news.it

x factor 2025 su sky e now seconda parte dei bootcamp ultimi x pass e scelte decisive

© Digital-news.it - X Factor 2025 su Sky e NOW, seconda parte dei Bootcamp: ultimi X Pass e scelte decisive

In questa notizia si parla di: factor - seconda

X Factor 2025, tutto pronto per la seconda puntata di audizioni

X Factor 2025 su Sky e NOW: seconda serata di Audizioni, nuovi talenti pronti a conquistare i giudici

‘X Factor 2025’, oggi la seconda parte delle audizioni

x factor 2025 skyX Factor 2025, Audizioni chiuse: 596mila spettatori su Sky e NOW, +8% e social in crescita - Terzo e ultimo appuntamento, ieri sera, per le Audizioni di X Factor 2025, lo show Sky Original prod... digital-news.it scrive

X Factor 2025, Alessandro Tomasi porta Cocciante e i giudici sgranano gli occhi. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, Alessandro Tomasi porta Cocciante e i giudici sgranano gli occhi. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Sky