X Factor 2025 su Sky e NOW seconda parte dei Bootcamp | ultimi X Pass e scelte decisive
Dopo la prima parte dei Bootcamp, che ha messo alla prova giudici e concorrenti con tensioni, confronti accesi e scelte decisive, X Factor 2025 torna con il secondo round di questa fase cruciale: giovedì 9 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si riaccomodano al loro tavolo pronti a valutare gli ultimi artisti che hanno supe. 🔗 Leggi su Digital-news.it
X Factor 2025, tutto pronto per la seconda puntata di audizioni
X Factor 2025 su Sky e NOW: seconda serata di Audizioni, nuovi talenti pronti a conquistare i giudici
‘X Factor 2025’, oggi la seconda parte delle audizioni
La seconda fase di X Factor, i temutissimi Bootcamp, ha confermato il talento della Sardegna, con tre promettenti realtà che hanno superato l'esame dei giudici e continuano la corsa verso i live. EroCaddeo, la cantante Sakina Sanogoh e il batterista di Arbore
X Factor 2025, chi sono i concorrenti della seconda Audition:...
X Factor 2025, Audizioni chiuse: 596mila spettatori su Sky e NOW, +8% e social in crescita - Terzo e ultimo appuntamento, ieri sera, per le Audizioni di X Factor 2025, lo show Sky Original prod...
X Factor 2025, Alessandro Tomasi porta Cocciante e i giudici sgranano gli occhi. VIDEO