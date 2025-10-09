X Factor 2025 stasera su Sky i secondi Bootcamp | Francesco Gabbani giocherà il suo X-Pass?
Questa sera, 9 ottobre 2025, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2025 con la seconda puntata dedicata ai Bootcamp e la quinta dello Show Sky Original prodotto da Fremantle. Staremo a vedere se Francesco Gabbani si giocherà l'X-Pass e sei giudici andranno d'amore e d'accordo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: factor - stasera
X Factor 2025: stasera su Sky e su NOW lo speciale Gabbani, Vanoni, la musica, per conoscere il nuovo giudice
X Factor 2025 al via stasera su Sky: le anticipazioni della prima puntata di audizioni
X Factor, stasera parte la nuova edizione
X Factor stasera giovedì 2 ottobre, al via i Bootcamp: anticipazioni e nuovo meccanismo Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
.@frankgabbani che rappa lo potete sentire solo qui Vi aspettiamo stasera per i Bootcamp di #XF2025 su @SkyItalia e @NOWTV_It - X Vai su X
X Factor 2025, stasera su Sky i secondi Bootcamp: Francesco Gabbani giocherà il suo X-Pass? - 15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2025 con la seconda puntata dedicata ai Bootcamp e la quinta dello Show Sky Original prodotto da Fremantle. Da comingsoon.it
X Factor 2025: stasera in tv Gabbani si gioca l’X Pass e si chiudono i Bootcamp - E solo Francesco Gabbani può giocarsi l'X Pass: le anticipazioni della puntata (su Sky e poi in chiaro) ... amica.it scrive