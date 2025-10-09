X Factor 2025 | i Bootcamp entrano nel vivo in arrivo l’ultima sfida prima delle Last Call

In onda questa sera. X Factor torna con il secondo round di questa fase cruciale. Questa sera, 9 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi torneranno al loro tavolo per valutare gli ultimi artisti che hanno superato le Audizioni e completare così la rosa dei talenti in corsa per le Last Call. Anche in questa seconda parte dei Bootcamp dello show Sky Original, prodotto da Fremantle, giudici e concorrenti si confronteranno con il nuovo meccanismo introdotto una settimana fa: per accedere alla fase successiva servono quattro “sì” convinti da parte della giuria, oppure l’ X Pass, l’asso nella manica che può ribaltare il destino di un artista garantendogli un posto alle Last Call nella squadra del giudice che l’ha scelto. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - X Factor 2025: i Bootcamp entrano nel vivo, in arrivo l’ultima sfida prima delle Last Call

