WWE | Zayda Steel non rinnoverà il suo contratto con WWE ID

Al momento del suo annuncio, il programma WWE ID sembrava potesse essere una buona modalità per la compagnia di Stamford per tenere sotto controllo lo sviluppo di alcuni dei talenti più cristallini della scena indipendente e sostenere il loro sviluppo. Ma a quasi un anno dal suo lancio, l’hype sembra essere sceso, con il solo Sean Legacy che è riuscito a strappare qualche apparizione a NXT, e altri nomi come Jack Cartwheel e Cappuccino Jones che hanno preso parte a diverse puntate della nuova Evolve. E c’è già chi ha deciso di lasciare il programma. “Grazie ma no grazie”. Con un post sui suoi profili social, infatti, Zayda Steel, forse il talento più interessante tra le wrestler che sono entrate a far parte del programma, ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto con il programma WWE ID. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Zayda Steel non rinnoverà il suo contratto con WWE ID

