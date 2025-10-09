Un “dissing” per usare il gergo odierno inaspettato è esploso in questi giorni su X. La miccia è stata sicuramente l’episodio di Raw di questa settimana in cui Paul Heyman, rivolgendosi, a Roman Reigns ha affermato che nessuno l’aveva mai ridotto così male da avere bisogno di una barella come invece fatto da Bronson Reed a Clash of Paris. Una frase che ha fatto storcere il naso ai fan con ottima memoria che hanno subito pensato a Braun Strowman e al suo feud con Reigns di diversi anni fa e lo stesso Monster Among Men non è rimasto in silenzio e ci ha tenuto a ricordare ad Heyman e al WWE Universe che quanto affermato non corrispondesse a verità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman replica sui social a Braun Strowman con la sua tagliente ironia