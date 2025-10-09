WWE | Kross e Scarlett vicini al ritorno? Un program di CROWN Jewel crea conferme

Ritorno in vista per Karrion Kross e sua moglie, Scarlett Bordeaux, in WWE? Dopo la fine dei loro contratti con la federazione, diversi fan si sono posti questa domanda e oggi veniamo a conoscenza di un interessante aneddoto. A quanto pare i profili di Karrion e Scarlett figurano all’interno del programma cartaceo dedicato a CROWN Jewel 2025. Qui sotto possiamo vedere le immagini scattate da un fan e la risposta su X pubblicata proprio dalla Bordeaux, la quale ironizza consigliando al fan di portare quel program in uno show indie, cosi da farlo autografare dai due. Hey at least we made the Crown Jewel program. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Kross e Scarlett vicini al ritorno? Un program di CROWN Jewel crea conferme

