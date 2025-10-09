WWE | Kelani Jordan e Shiloh Hill firmano con l’agenzia Paradigm
Il mondo del wrestling e il mondo dell’intrattenimento, lo sappiamo, non sono poi così distanti. Probabilmente è per questo che, nell’ultimo anno, sempre più atleti hanno preso accordi con agenzie specializzate nella gestione dell’immagine. Forse la più grande di queste – o perlomeno quella più in voga – è la Paradigm Talent Agency, che nel suo roster conta già nomi del calibro di CM Punk, Damian Priest, Jade Cargill, Drew McIntyre, Alexa Bliss, Sheamus, Liv Morgan, Tiffany Stratton e molti altri della WWE. E nella giornata di oggi il roster si è arricchito di due nomi molto interessanti. Prime firme da NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
