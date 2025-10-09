WWE | CM Punk prende posizione contro l’ICE con una serie di post su Instagram

CM Punk non è certo uno che tiene per sé le proprie opinioni, soprattutto quando si tratta di politica. E questa settimana, l’icona del wrestling ha usato Instagram per mandare un messaggio molto chiaro, senza dire una sola parola. L’ex campione della WWE ha pubblicato una serie di storie che sembrano indicare chiaramente la sua posizione contro l’ ICE e le sue azioni nella sua città natale, Chicago. Nella prima slide, Punk ha ricondiviso una lista intitolata “Le 10 cose peggiori che l’ICE ha fatto a Chicago”, che includeva accuse come aver preso di mira persone in base all’aspetto, aver arrestato un consigliere locale e perfino aver usato armi chimiche contro un giornalista televisivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

