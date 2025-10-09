WWE | CM Punk prende posizione contro l’ICE con una serie di post su Instagram
CM Punk non è certo uno che tiene per sé le proprie opinioni, soprattutto quando si tratta di politica. E questa settimana, l’icona del wrestling ha usato Instagram per mandare un messaggio molto chiaro, senza dire una sola parola. L’ex campione della WWE ha pubblicato una serie di storie che sembrano indicare chiaramente la sua posizione contro l’ ICE e le sue azioni nella sua città natale, Chicago. Nella prima slide, Punk ha ricondiviso una lista intitolata “Le 10 cose peggiori che l’ICE ha fatto a Chicago”, che includeva accuse come aver preso di mira persone in base all’aspetto, aver arrestato un consigliere locale e perfino aver usato armi chimiche contro un giornalista televisivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: punk - prende
Prende il via su Kickstarter "Achiropita: multipli d'arte come impegno collettivo", il nuovo progetto dell'artista Marzia Mrz Avallone , nato all'interno del programma P A R S E C STUDIO. La campagna pre-order sarà attiva fino al 23 aprile 2025! Seguendo il link i - facebook.com Vai su Facebook
WWE: CM Punk prende in giro Drew McIntyre dopo Clash at the Castle - Ieri sera, la WWE è andata in onda da Glasgow in Scozia con Clash at the Castle, in cui nel main event, l’idolo di casa Drew McIntyre è andato vicino a strappare il titolo di World Heavyweight ... Segnala spaziowrestling.it
John Cena rompe il silenzio sulla sua rivalità con CM Punk - L´ex stella della AEW è molto più felice ora rispetto ai primi anni della sua carriera e ha raggiunto la sua piena maturità, anche grazie all´aiuto di sua moglie AJ Lee che di recente ha fatto il suo ... Da worldwrestling.it