WUR 2026 l' Università di Firenze si conferma nella top 400 su oltre duemila atenei
L’Università di Firenze si conferma tra le eccellenze mondiali secondo il World University Rankings 2026 (WUR 2026) di Times Higher Education (THE). L’Ateneo fiorentino si posiziona nella top 18% tra 2.191 università a livello globale, migliorando rispetto al 19% dell’anno precedente e mantenendo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: universit - firenze
Così oggi a Firenze la ministra per l’#Università e #ricerca Anna Maria #Bernini a proposito del bando #housing del #Mur finanziato con risorse del Piano nazionale ripresa e resilienza. ‘Speriamo che finita campagna elettorale si uniscano a gruppo’ - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, all'ex Meccanotessile qualcosa si muove: «500 mila euro per la bonifica, 50 appartamenti entro il 2026» - Qualcosa si muove sull’ex Meccanotessile di Rifredi a Firenze, la fabbrica dismessa da anni al centro di progetti di recupero e di polemiche per la mancata attuazione di questi progetti e per il ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it